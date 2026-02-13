У різних благодійних ініціативах періодично з’являються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надають окремі благодійні та релігійні організації, які повідомляють про початок видач через власні сайти та сторінки у соцмережах, повідомляє Politeka.

Одним із джерел інформації є офіційний телеграм-канал "Церква Спасіння Допомога", де публікують повідомлення про нові видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, форми реєстрації та всі умови участі у програмах підтримки.

Організація працює за адресою проспект Миру 24, а актуальні оголошення щодо допомоги розміщують саме у телеграм-каналі, тому потенційним отримувачам рекомендують регулярно перевіряти оновлення.

У повідомленнях можуть змінюватися дати, обсяги допомоги та порядок подання заяв, тому мешканцям радять не орієнтуватися на застарілу інформацію та слідкувати лише за новими публікаціями.

Окремі програми допомоги реалізує Карітас. З 8 січня організація проводила видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для переселенців, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року та не отримували аналогічної підтримки у серпні жовтні 2025 року.

Саме через подібні програми мешканці можуть отримати й безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, якщо відповідають умовам конкретної ініціативи та своєчасно подають документи.

Представники благодійних ініціатив звертають увагу, що продовольча підтримка не має постійного графіка видачі, тому вся інформація про нові можливості допомоги з’являється лише у офіційних повідомленнях організацій.

Через це переселенцям та людям похилого віку рекомендують регулярно переглядати сторінки у соцмережах, телеграм-канали та сайти ініціаторів, щоб вчасно дізнаватися про початок реєстраці.

