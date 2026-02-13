Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжить виплачуватись переселенцям, до того ж ще одна категорія українців зможе отримати виплати, пише Politeka.net.

Народний депутат України Сергій Козир повідомив деталі.

Він повідомив, що вже з лютого держава планує відновити виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб — у розмірі 3000 гривень на оренду житла.

За його словами, фінансування для реалізації цієї ініціативи вже передбачене в державному бюджеті й не потребує ані додаткових видатків, ані зовнішніх запозичень. Орієнтовну суму — близько 7 млрд гривень — вдалося залучити шляхом перерозподілу бюджетних програм, які фактично не працювали або використовувалися мінімально.

Державна грошова допомога для ВПО, зокрема у Кіровоградській області, надаватиметься всім дітям переселенців без винятку, незалежно від рівня доходів їхніх родин. Загалом йдеться більш ніж про 400 тисяч дітей по всій Україні, які зможуть отримати цю форму підтримки.

Після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів громадянам, імовірно, потрібно буде повторно подати або оновити документи.

Така необхідність пов’язана зі змінами в життєвих обставинах переселенців: частина з них переїхала до інших регіонів, деякі виїхали за кордон, а дехто повернувся на тимчасово окуповані території. Для коректного та справедливого нарахування виплат держава має актуалізувати дані про місце проживання та статус отримувачів.

Крім того, ухвалене важливе рішення про підвищення граничного рівня доходу, який дає право на отримання допомоги ВПО. Його збільшено з 9 444 грн до 10 380 грн на одну особу. Це дозволить розширити коло отримувачів, зокрема повернути виплати пенсіонерам і родинам переселенців, яких раніше виключили з програми через формальні обмеження щодо доходів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: на яку проблему чекати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому: як зросли ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: чому виплати можуть не надійти.