Всі охочі можуть дізнатися подробиці та подати заявку, щоб скористатися безкоштовним житлом для ВПО в Вінницькій області.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне для переселенців, які втратили помешкання через війну, завдяки державній та місцевій підтримці.

Програма охоплює як міста, так і села, надаючи тимчасовий прихисток тим, хто цього потребує.

У Потоках Жмеринського району пропонують будинок на п’ять осіб. Оселя 1987 року має чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди та погріб. На подвір’ї облаштовані криниця, город і плодові дерева. Опалення пічне, газу та централізованого водопостачання немає. Власники шукають охайних мешканців без шкідливих звичок, готових доглядати господарство.

У Вінниці на вулиці Лесі Українки доступні два місця для жінок із дітьми. Проживання можливе на різний термін, заселення відкривається з 20 грудня.

Переселенцям радять оцінювати безпеку, роботу, доступ до медичної допомоги та навчальних закладів. Актуальні пропозиції відображено на платформі «Там, де вас чекають» з інтерактивною мапою контактів координаційних центрів та кількістю вільних місць.

Держава надає тимчасові оселі терміном до року з можливістю продовження, мінімальна площа — шість квадратних метрів на особу. Першочергово поселення отримують багатодітні сім’ї, вагітні, люди з інвалідністю та ті, чиє майно пошкоджене або зруйноване.

Щоб стати на облік, переселенці подають заяву до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування. Після реєстрації присвоюється індивідуальний номер для подальшого розгляду.

Окрім державних механізмів, можна користуватися платформами «Прихисток», «Допомагай» або телеграм-ботом «Турботник», через які реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області, поєднуючи національні та місцеві програми.

