Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна розповіла, чому один і той же препарат, вироблений у Європі і в Україні, по-різному діє на організм, і пояснила, де взяти якісні ліки, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Дуже велика кількість препаратів в Україні – це фальсифікати. У Європі менше фальсифікату. Політизоване це питання, комерційне, фармакологічне… Бог – єдиний свідок, що відбувається на ринку і які розмови в кулуарах, скажімо так. Дуже багато разів ми зіштовхувалися з такою ситуацією, коли ми призначаємо антибіотик, він повинен працювати, а він не працює зовсім. Ми робимо аналіз речовини цієї пігулки, дай Бог, щоб там було хоча б 10% від заявленого дозування. Як працювати у таких випадках? Хто за це буде відповідати?», – розповідає Євгенія Менжуліна.

Наприклад, у Єгипті, зауважує вона, за підробку медикаментів – смертна кара, саме тому туди часто їдуть не лише з туристичною метою, а й щоб закупитись. У Європі, додає вона, теж слідкують за якістю, тому що там є державний контроль і відповідальність.

«До речі, дуже багато препаратів приїжджають в Україну на конвеєри вже тільки на фасування. Де вони виготовляються? Відомо тільки тому, хто дуже високо сидить і за всім спостерігає. Виготовлення, якість – це вже буде на совісті того, хто їх ввозить в Україну. Але наші лінії фармзаводів вже причетні тільки до фасування і пакування. Фармакологія в Україні – це питання остраху», – зауважує Євгенія Менжуліна.

Отож, констатує лікарка, 100% відповідальності немає, що це саме той препарат з тієї фірми, що на етапі завозу в Україну його не переробили. За її словами, залишається лише сподіватися на диво, замовляти чи привозити ліки з Європи, наші рецепти у них діють.

