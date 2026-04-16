Переселенців заохочують звертатися на платформу, щоб скористатися всіма можливостями безкоштовного житла для ВПО в Одеській області.

Через платформу «Допомагай» мешканці відкрили доступ до безкоштовне житло для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

На сервісі розміщують актуальні оголошення щодо тимчасового притулку як у межах регіону, так і поза ним. Один із варіантів — кімната у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського в Одесі. Формат передбачає спільне проживання з жінкою 68 років, яка не потребує догляду, однак шукає співмешканку для спілкування у вечірній час.

Інша пропозиція стосується трикімнатної квартири на першому поверсі на проспекті Князя Володимира Великого. Там надають окремий простір із необхідними зручностями для комфортного перебування.

Окрема родина готова прийняти на постійне проживання самотню жінку віком 60–70 років. Серед вимог — відсутність шкідливих звичок та готовність стати частиною сімейного кола. Автори оголошення зазначають, що шукають людину, яка втратила власне помешкання.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне у приватному секторі на вулиці Бригадна. Там пропонують окрему кімнату з базовими умовами. Власники розглядають кандидатуру жінки до 55 років без залежностей за умови допомоги літнім людям у повсякденних справах. Фінансова оплата не передбачена.

Опубліковані варіанти різняться форматом — від співжиття у квартирі до розміщення у приватному будинку. Пропозиції регулярно оновлюють, тому переселенцям радять стежити за оновленнями, щоб обрати найбільш відповідний варіант і вчасно зв’язатися з авторами оголошень.

Переселенцям радять заздалегідь узгоджувати всі умови, щоб скористатися можливостями Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області без непорозумінь та зайвих ризиків.

Останні новини України:

