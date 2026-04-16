Переселенцев призывают обращаться на платформу, чтобы воспользоваться всеми возможностями бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области.

Через платформу «Помогай» жители открыли доступ к Бесплатному жилью для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.

На сервисе размещают актуальные объявления о временном убежище как внутри региона, так и вне его. Один из вариантов – комната в двухкомнатной квартире на улице Жуковского в Одессе. Формат предусматривает совместное проживание с женщиной 68 лет, которая не нуждается в уходе, однако ищет сожительницу для общения в вечернее время.

Другое предложение касается трехкомнатной квартиры на первом этаже по проспекту Князя Владимира Великого. Там предоставляется отдельное пространство с необходимыми удобствами для комфортного пребывания.

Отдельная семья готова принять на постоянное проживание одинокую женщину в возрасте 60-70 лет. Среди требований – отсутствие вредных привычек и готовность стать частью семейного круга. Авторы объявления отмечают, что ищут человека, потерявшего собственное жилье.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно в частном секторе по улице Бригадная. Там предлагается отдельная комната с базовыми условиями. Владельцы рассматривают кандидатуру женщины до 55 лет без зависимостей при помощи пожилых в повседневных делах. Финансовая оплата не предусмотрена.

Опубликованные варианты отличаются форматом – от сожительства в квартире до размещения в частном доме. Предложения регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют следить за обновлениями, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант и вовремя связаться с авторами объявлений.

