Політолог Руслан Бортник розповів, що, схоже, Китай вирішив розпочати переговорний процес, і справді лише за його допомогою США зможуть закінчити російсько-українську війну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Найцікавіше – це South China Morning Post. Це напівофіційне видання Комуністичної партії Китаю, воно транслює ту позицію, яку іноді незручно говорити просто в обличчя. І коли ця публікація вийшла (ред. – що Трамп просив Сі вплинути на путіна), це говорить про те, що Китай розглядає можливість з точки зору силового медіатора втрутитися у конфлікт. Китай згоден, імовірно, прийняти пропозицію США щодо участі у мирному врегулюванні. Китай повертається на переговорний трек», – пояснює Руслан Бортнік.

Крім того, зазначає експерт, саме це прохання Трампа до Сі Цзіньпіна можна розцінювати як те, що США зізналися у своїй нездатності самостійно завершити російсько-українську війну, самостійно вмовити сторони зупинитися у продовженні цієї катастрофи.

«Китай повертається» – ось який має бути заголовок у цій ситуації. І я впевнений, що лише спільна медіація США та Китаю може зупинити російсько-українську війну», – стверджує Руслан Бортник.

Звичайно, констатує експерт, всі інші сторони теж повинні взяти участь у переговорах, особливо Європа, без якої мир абсолютно неможливий, не кажучи вже, звичайно, про Україну та росію.

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