Подорожчання продуктів у Харкові вже помітно бʼє по гаманцях місцевих мешканців, адже витрати в супермаркетах ростуть з кожним днем.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксується за даними моніторингу цін на офіційному сайті Мінфіну, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харкові найбільш помітне у сегменті молочної та м’ясної продукції. Зокрема, середня ціна на масло Селянське 72,5% жирності у фасуванні 200 грамів станом на зараз становить 110,52 грн.

Для порівняння, місяць тому середній показник був на рівні 104,47 грн. У різних торговельних мережах ціна відрізняється. В Auchan масло коштує 106,90 грн, у Metro 102,96 грн, тоді як у Megamarket вартість сягає 121,70 грн.

Не менш відчутним стало зростання вартості м’ясної продукції. Курятина Наша Ряба, зокрема стегно у фасуванні один кілограм, у середньому коштує 190,33 грн.

У січні середній показник складав 176,86 грн. У Metro за кілограм просять 201,66 грн, тоді як у Novus ціна становить 179,00 грн. У січні вартість у Metro трималася на рівні 177,98 грн, в Auchan 170,57 грн, у Novus 182,04 грн.

Динаміка свідчить, що подорожчання продуктів у Харкові продовжується, особливо щодо м’ясної групи товарів.

Щодо консервованої продукції, кукурудза Верес у банці 340 грамів наразі має середню ціну 59,92 грн. Раніше середній показник становив 58,05 грн.

В Auchan товар продається по 54,50 грн, у Metro по 57,77 грн, у Novus по 58,99 грн, а у Megamarket цінник сягає 68,40 грн.

Хоча зростання у цьому сегменті не таке різке, загальна тенденція до підвищення вартості зберігається.

Експерти пояснюють, що підвищення цінників має комплексні причини. Передусім це наслідки війни, які впливають на виробництво та логістику.

Бойові дії скорочують поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо відображається на цінах на м’ясо та яйця. Зростає вартість транспортування через ризики та паливні витрати.

