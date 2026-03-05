Завершення опалювального сезону в Житомирській області також відбуватиметься за погодними показниками.

Завершення опалювального сезону в Житомирській області у 2026 році залежатиме від фактичних погодних умов, а не від фіксованих дат, повідомляє Politeka.

Влада запевняє, що державі вистачає ресурсів для стабільного проходження періоду та його гнучкого завершення.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони зазначив, що дату відключення тепла визначатимуть з огляду на середньодобову температуру.

«Завдяки роботі уряду у нас достатньо ресурсів, щоб завершувати сезон відповідно до погодних умов, а не конкретних дат. Ми готові працювати й до 15 квітня, орієнтуючись на температуру», — заявив Кулеба.

Міністр додав, що під час засідання розглянули наявні запаси та ресурси для теплопостачання.

Відповідно до законодавства, початок і кінець опалювального періоду визначають органи місцевого самоврядування. Старт опалення можливий, якщо середньодобова температура протягом трьох діб тримається нижче +8°C. Завершення опалювального сезону в Житомирській області також відбуватиметься за погодними показниками, щоб забезпечити комфорт і безпеку мешканців.

Крім того, в Житоирській області також повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Воно зумовлене здорожчанням пального, зростанням зарплат працівників та подорожчанням запчастин для транспорту. Офіційна інфляція в області складає 8–10%, тоді як з часу попереднього підвищення з 1 січня 2023 року ціни залишалися стабільними, хоча загальна інфляція перевищила 30%.

