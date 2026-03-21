Дефіцит продуктів у Львівській області цього року може торкнутися популярного товару через сувору зиму, повідомляє Politeka.net.

Морози, значні снігопади та різкі коливання температур створили серйозні ризики для озимих культур, зокрема пшениці, що є основою хлібобулочних виробів.

Експерт Віталій Постригань пояснив, що небезпека полягала не лише у морозах, а й у промерзанні ґрунту. Якщо температура біля кореневої системи падала до –10 °C протягом двох діб, рослини могли отримати критичні ушкодження або загинути.

Після потепління спеціалісти обстежили посіви. Результати показали, що масового вимерзання не сталося, а більшість озимої пшениці перезимувала успішно. Водночас у регіонах із тонким сніговим покривом деякі поля постраждали. Найчутливішим до морозів виявився озимий ячмінь.

Сніговий покрив, який узимку захищав рослини, тепер створює труднощі. Через його велику кількість техніка не може своєчасно вийти на поля для підживлення. Крім того, при швидкому таненні існує ризик підтоплень низинних ділянок, що шкодить посівам.

Водночас ситуація має й позитивні сторони. Запаси вологи в ґрунті залишаються одними з найвищих за останні три десятиліття, що дає надію на формування врожаю. Якщо весняна погода буде помірною, а роботи на полях проведуть вчасно, врожайність може залишитися стабільною.

Щодо дефіциту продуктів у Львівській області, наразі серйозних підстав для занепокоєння немає. Масової загибелі культур не зафіксовано, але несприятливі погодні умови навесні можуть зменшити обсяги виробництва та вплинути на ціни.

Дефіцит продуктів у Львівській області змушує фермерів і споживачів уважно стежити за станом посівів і планувати закупівлі заздалегідь.

