У Львівській області продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, а також іншу підтримку для соціально вразливих категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області можна отримати через низку благодійних організацій, які працюють у регіоні, повідомляє Politeka.

Йдеться передусім про допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям похилого віку, родинам з дітьми та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Зокрема, підтримку для переселенців надає БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ”. Для отримання допомоги необхідно звернутися за телефоном +380673414688.

Також безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області надає Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів”. Тут допомогу можуть отримати діти, пенсіонери, жінки, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені та багатодітні сім’ї.

У фонді зазначають, що деталі щодо обсягів та формату підтримки слід уточнювати за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Крім цього, Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ” також працює з людьми, які потребують підтримки. Допомога орієнтована на дітей, старших людей, жінок, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечені родини.

Ще однією організацією, де можна дізнатися про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області, є Благодійний Фонд "Анни-Марії”.

Тут допомагають малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, дітям і внутрішньо переміщеним особам. Для звернення слід телефонувати за номером +380989159140 або переглянути інформацію на сторінці web.facebook.com.

Важливо розуміти, що часто ресурси обмежені, тож продовольча підтримка надається не постійно. Слідкувати за новими повідомленнями про видачу потрібно на офіційних сторінках фондів.

