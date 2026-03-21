Дефицит продуктов во Львовской области заставляет фермеров и потребителей внимательно следить за состоянием посевов и планировать закупки заранее.

Дефицит продуктов во Львовской области в этом году может затронуть популярный товар из-за суровой зимы, сообщает Politeka.net.

Морозы, значительные снегопады и резкие колебания температур создали серьезные риски для озимых культур, в частности, пшеницы, которые являются основой хлебобулочных изделий.

Эксперт Виталий Постригань объяснил, что опасность заключалась не только в морозах, но и в промерзании почвы. Если температура у корневой системы падала до -10 °C в течение двух суток, растения могли получить критические повреждения или погибнуть.

После потепления специалисты обследовали посевы. Результаты показали, что массового вымерзания не произошло, а большинство озимой пшеницы перезимовало успешно. В то же время в регионах с тонким снежным покровом некоторые поля пострадали. Самым чувствительным к морозам оказался озимый ячмень.

Снежный покров, зимой защищавший растения, теперь создает трудности. Из-за его большого количества техника не может своевременно выйти на поля для подкормки. Кроме того, при быстром таянии существует риск подтоплений низменных участков, что вредит посевам.

В то же время у ситуации есть и положительные стороны. Запасы влаги в почве остаются одними из самых высоких за последние три десятилетия, что дает надежду на формирование урожая. Если весенняя погода будет умеренная, а работы на полях проведут вовремя, урожайность может остаться стабильной.

Относительно дефицита продуктов во Львовской области, пока серьезных оснований для беспокойства нет. Массовая гибель культур не зафиксирована, но неблагоприятные погодные условия весной могут уменьшить объемы производства и повлиять на цены.

Источник: Телеграф.

