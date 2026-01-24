Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже позначилось на гаманцях місцевих мешканців, які й так ледве справляються з економічними викликами.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області відбулося ще з 15 січня 2026 року на одному з важливих маршрутів, повідомляє Politeka.

Обговорення теми подорожчання проїзду у Вінницькій області розпочалося з оголошення, яке швидко поширилося соцмережами. У ньому йшлося про зміну тарифів на рейсі «Вінниця-Козятин».

За інформацією асоціації перевізників, ціна квитка на цьому напрямку залишалася незмінною тривалий час, а у січні 2026 року її відкоригували відповідно до зростання витрат на обслуговування рейсу та тарифних складових.

Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос пояснив, що фактична ціна квитка виявлялася значно нижчою, ніж середня по регіону. Він зазначив, що маршрут «Вінниця-Козятин» має протяжність 85 кілометрів, а вартість квитка раніше не перевищувала 2 гривні за кілометр.

За словами Дармороса, навіть порівняно з іншими маршрутами по регіону, підвищення залишається помірним. Наприклад, рейс з Вінниці на Хмільник має протяжність 63 кілометри, а вартість квитка там складає 161 гривню.

Тому підвищення тарифу на «Вінниця-Козятин» відбувається поступово, з урахуванням зручності для пасажирів і підтримки стабільного пасажиропотоку.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області не є різким стрибком цін, а плановою корекцією, яка відображає реальні витрати перевізників на паливо, обслуговування автобусів та інші складові тарифу.

Тож тепер у автобусах, які прямують з Вінниці до Козятина, доведеться платити 120 гривень. Дарморос додав, що перевізники намагаються залишати тарифи максимально лояльними та поступовими, щоб не створювати додаткове фінансове навантаження на пасажирів.

