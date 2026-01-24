Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області у 2026 році зросли, що дозволяє певній категорії людей похилого віку отримувати додаткову фінансову підтримку.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області призначаються непрацюючим громадянам, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного переселення, повідомляє Politeka.

Як йдеться у статті 29 закону "Про державний бюджет України на 2026 рік", з 1 січня 2026 року розмір виплати зріс до 2 595 гривень на місяць. Це напряму пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму з 2 391 гривні у 2025 році.

Таке підвищення дозволяє людям краще покривати базові потреби та витрати на повсякденне життя. Право на отримання доплати у Вінницькій області мають пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Також важливо мати офіційний статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому підтримка не нараховується тим, хто після аварії виїхав із забруднених зон і повернувся назад або зареєструвався на цих територіях уже після катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування поза цією територією доплата у Вінницькій області автоматично припиняється.

Фахівці наголошують, що дана виплаа є адресною підтримкою, яка допомагає забезпечити фінансову стабільність та догляд для найбільш вразливих категорій населення.

Всі нарахування контролюються через державні реєстри, що дозволяє виключити випадки неправомірного отримання виплат. Для оформлення надбавки громадянам потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

