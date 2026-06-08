Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному розглядається як частина загального перегляду системи.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному стало предметом обговорення через оновлені розрахунки вартості вивезення та обробки побутових відходів для мешканців міста, передає Politeka.

За даними КАТП 1728, у разі затвердження нового проєкту мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 60,74 грн на місяць з однієї особи замість чинних 47,80 грн. Для приватного сектору прогнозований рівень становить 64,48 грн.

Крім того, у Квасилові також передбачено перегляд платіжних показників: у багатоквартирному житлі сума може зрости до 50,31 грн, а в приватному секторі — до 46,04 грн на одну особу щомісяця.

На підприємстві пояснюють, що зміна розрахунків пов’язана зі зростанням операційних витрат. Серед ключових чинників називають підвищення мінімальної зарплати, подорожчання пального та збільшення витрат на обслуговування спецтехніки.

Окремо зазначається різке зростання вартості дизельного пального, яке використовують сміттєвози: ціна піднялася з 39,73 грн до 71 грн за літр без ПДВ. Також подорожчали бензин і газові ресурси.

Пропозиції та зауваження до розрахунків приймають до 8 червня включно, після чого документ можуть винести на подальше затвердження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівному розглядається як частина загального перегляду системи формування вартості послуг з управління відходами у громаді.

Також варто зауважити, що в разі ухвалення рішення нові фінансові показники почнуть діяти після офіційного затвердження, що вплине на щомісячні витрати домогосподарств.

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