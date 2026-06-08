Історія колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та приховуванні майна, знову привернула увагу до людей, які роками супроводжують найгучніші та найскандальніші справи в Україні. Одним із таких персонажів є адвокат Віталій Сердюк — людина, яка свого часу представляла інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, а нині фігурує у низці резонансних історій із неоднозначними зв’язками.



Про це пише сайт Українські новини.

Саме Сердюк раніше був помічений у юридичному супроводі справ, пов’язаних із Борисовим. Нагадаємо, колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. У центрі уваги слідства опинилися елітна нерухомість в Іспанії, дорогі автомобілі та активи родини воєнкома.

Втім, ім’я Сердюка давно асоціюється не лише з цією справою. Найбільш відомим він став після того, як роками був публічним адвокатом Віктора Януковича. Саме Сердюк представляв інтереси експрезидента після його втечі до Росії, регулярно коментував справи Майдану та виступав із заявами про нібито «політичне переслідування» Януковича.

Окрему увагу привертають і зв’язки Сердюка з адвокатом Валентином Рибіним — фігурою, яка неодноразово потрапляла у скандали через захист проросійських діячів та участь у процесах, пов’язаних із обмінами полонених. Рибін відомий своєю публічною підтримкою осіб, яких українські правоохоронці підозрювали у співпраці з РФ та діяльності проти України.

У медіа неодноразово звертали увагу, що Сердюк і Рибін перетиналися у низці резонансних процесів та мали спільне професійне середовище. Критики називають таку юридичну «екосистему» своєрідним клубом адвокатів, які роками супроводжували одіозних політиків, фігурантів кримінальних проваджень та осіб із проросійським бекграундом.

Додатковий резонанс викликає й згадка Сердюка у так званій справі «Фудзіяма». Йдеться про скандальну історію навколо однойменної структури, яку пов’язували з фінансовими оборудками та сумнівними схемами. У публічному просторі вже лунали питання щодо ролі окремих адвокатів та юридичних консультантів у супроводі цих процесів.

На цьому тлі постать Віталія Сердюка виглядає як своєрідний місток між кількома великими скандалами останніх років — від справи Януковича до історій із воєнкомами, проросійськими адвокатами та сумнівними бізнес-структурами.

Попри публічність цих історій, сам Сердюк традиційно уникає детальних коментарів щодо своїх зв’язків та ролі у резонансних справах. Водночас його ім’я продовжує регулярно з’являтися поруч із фігурантами гучних кримінальних проваджень, які викликають значний суспільний резонанс.