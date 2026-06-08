Новий графік руху транспорту в Кривому Розі має покращити сполучення між житловими районами та важливими інфраструктурними об’єктами.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі почав діяти з 6 червня 2026 року після запуску тролейбусного маршруту №6, який з’єднав Майдан Олександра Химиченка зі станцією Кривий Ріг-Головний, передає Politeka.

Про відкриття напрямку повідомили у спільноті «Транспорт Кривого Рогу», де також оприлюднили орієнтовний розклад для робочих і вихідних днів.

Новий маршрут пролягає через проспект 200-річчя Кривого Рогу, вулицю Миколи Світальського, КЦРЗ, Центральне кладовище, Розвилку та вулицю Гетьмана Івана Мазепи. У зворотному напрямку транспорт від вокзалу до Розвилки додатково курсуватиме через вулиці Вернадського та Високовольтну.

За інформацією перевізників, напрямок створили як альтернативу маршрутному таксі №209. На лінії працюватимуть тролейбуси з дизель-генераторними установками, що дозволяє забезпечувати стабільне сполучення на окремих ділянках.

Важливою особливістю залишається безкоштовний проїзд для пасажирів, що робить новий напрямок додатковою можливістю для щоденного пересування містом.

У транспортній спільноті зазначають, що новий графік руху транспорту в Кривому Розі має покращити сполучення між житловими районами та важливими інфраструктурними об’єктами.

Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з розкладом та враховувати зміни під час планування поїздок. За потреби містяни можуть скористатися й іншими видами громадського транспорту для побудови зручного маршруту.

Очікується, що запуск нового маршруту допоможе зменшити навантаження на окремі напрямки громадського транспорту в місті.

Джерело: krivbass.city

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