Закликаємо заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Миколаївській області на 9 червня.

Додаткові графіки відключення світла у Миколаївській області на тиждень з 8 по 14 червня мають тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Закликаємо заздалегідь ознайомитися з графіками відключень світла у Миколаївській області на 9 червня та врахувати можливі обмеження під час планування робочого дня, побутових справ і використання електроприладів. Особливу увагу рекомендують приділити заряджанню мобільних пристроїв, павербанків та іншої техніки, яка може знадобитися під час відсутності електроенергії.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 09:00 – 17:00 години в селі Рибаківка зникне електрика. Знеструмлення стосуються лише таких вулиць:

Квітнева: 1А, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28А, 30

Очаківська: 48, 63, 65

Поштова: 1, 1ГАР, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50

Хліборобська: 23

В населеному пункті Виноградне вимикатимуть електрику. Обмеження вводять з 17:00 – 19:00 години, проте знеструмлення триватимуть тільки на вулицях:

Бакурінського: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Виноградна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14/1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Молодіжна: 1, 2, 3, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24/1, 25, 26/1, 27, 29, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66

09.06.2026 з 08:00 до 17:00 у населеному пункті Бесарабка також буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Обмеження діятимуть через ремонт лише за визначеними адресами на окремих вулицях.

Молодіжна: 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 48, 54, 56, 64, 68, 72, 74, 76, 78

Центральна: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів у Миколаївській області: як він відображається в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області: як отримати гуманітарні набори.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступна важлива підтримка.