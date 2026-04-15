Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається одним із основних інструментів підтримки переселенців у регіоні.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області у березні надаватиметься частині внутрішньо переміщених осіб у межах державної програми підтримки.

Йдеться про фінансову підтримку для людей, які змушені були залишити свої домівки через війну. Нові переселенці можуть отримувати кошти протягом перших шести місяців після оформлення відповідного статусу.

Щомісячні виплати становлять 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю. Такі суми передбачені для покриття базових витрат у період адаптації на новому місці.

Подати заяву на отримання коштів можна через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у відділенні Пенсійного фонду. Для оформлення необхідна довідка переселенця та заповнена заява.

Окремо передбачена підтримка для тих, хто знайшов роботу. Працевлаштовані громадяни можуть отримувати додатково 2000 гривень щомісяця, а люди з інвалідністю — 3000 гривень. Таке фінансування допомагає покривати витрати на житло та повсякденні потреби.

Після завершення базового періоду виплати можуть продовжуватися для соціально вразливих категорій. Йдеться про пенсіонерів, дітей-сиріт, людей з інвалідністю та інші групи, які потребують підтримки. Також кошти залишаються доступними для родин, де середній дохід на одну особу не перевищує 9444 гривні.

Оформити або поновити виплати можна у будь-якому ЦНАПі, через застосунок «Дія» або у відділенні Пенсійного фонду. Саме таким чином грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області залишається одним із основних інструментів підтримки переселенців у регіоні.

Фахівці радять людям регулярно перевіряти стан документів та своєчасно повідомляти відповідні служби про зміни у складі родини чи рівні доходів, щоб уникнути перерв у нарахуванні коштів.

Останні новини України:

