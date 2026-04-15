Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается одним из основных инструментов поддержки переселенцев в регионе.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области в марте будет предоставляться части внутренне перемещенных лиц в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.net.

Речь идет о финансовой поддержке для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Новые переселенцы могут получать денежные средства в течение первых шести месяцев после оформления соответствующего статуса.

Ежемесячные выплаты составляют 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для детей или лиц с инвалидностью. Такие суммы предназначены для покрытия базовых расходов в период адаптации на новом месте.

Подать заявление на получение средств можно через мобильное приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или в отделении Пенсионного фонда. Для оформления необходима справка переселенца и заполненное заявление.

Отдельно предусмотрена поддержка для нашедших работу. Трудоустроенные граждане могут получать дополнительно 2000 гривен ежемесячно, а люди с инвалидностью – 3000 гривен. Такое финансирование помогает возмещать расходы на жилье и повседневные нужды.

После завершения базового периода выплаты могут продолжаться для социально уязвимых категорий. Речь идет о пенсионерах, детях-сиротах, людях с инвалидностью и других группах, нуждающихся в поддержке. Также средства остаются доступными для семей, где средний доход на одного человека не превышает 9444 гривны.

Оформить или возобновить выплаты можно в любом ЦНАПе, через приложение «Дія» или в отделении Пенсионного фонда. Именно таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается одним из основных инструментов поддержки переселенцев в регионе.

Специалисты советуют людям регулярно проверять состояние документов и своевременно сообщать соответствующие службы об изменениях в составе семьи или уровне доходов во избежание перерывов в начислении средств.

