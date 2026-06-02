Енергетики наголошують, що вводять додаткові графіки відключення світла у Сумській області на 3 червня.

У Сумській області 3 червня запроваджують планові графіки відключення світла, що пов’язані з проведенням профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Сумській області на 3 червня діятимуть за окремими адресами. У компаніях пояснюють, що такі заходи є частиною системного технічного обслуговування електромереж, яке передбачає регулярну перевірку обладнання, профілактику вузлів системи та виконання ремонтних робіт. Усі ці дії спрямовані на підвищення стабільності та надійності енергопостачання в регіоні.

Енергетики наголошують, що всі зазначені роботи є необхідними для підтримання стабільної роботи мереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Повідомляється, що 3 червня 2026 року з 09:00 до 16:00 у селищі Липова Долина також відбудуться планові ремонтні роботи. Їх проводитиме Липоводолинська дільниця філії «Роменський район електричних мереж» АТ «Сумиобленерго». У цей період електропостачання тимчасово припинять на вулицях Лебединська, Ставкова та Онацького.

Крім того, енергетики оприлюднили окремі повідомлення щодо запланованих відключень у наступні дні. Зокрема, за даними Лебединського РЕМ, 3 червня з 08:00 до 16:00 буде тимчасово припинено електропостачання в місті Лебедин.

Обмеження торкнуться низки вулиць, серед яких Кобижча, Петра Сагайдачного, Сумська (будинки №149, 151), Євгена Сверстюка, Токарівська, Вишнева, Польова, Воскресенська, Сергія Корольова, Чупівка, Безимівка, Грушевського, Дорошенка, В’ячеслава Чорновола, Мисливська, Яблунева, Давида Бурлюка, Руднєва, Вільшанська, Леоніда Глібова, Засумська, Зарічна, Вознесенська, Берегова, Івана Мазепи, Петропавлівська, Довгалівка, Кричевського, Садова та Січова, а також провулки Луговий, Гарбарів і тупик Бровків.

Джерело: Лебединська міська рада.

Джерело: Липоводолинська селищна рада

