Літо в Одесі розпочнеться з нестійкої погоди, а прогноз на тиждень з 3 по 9 червня в Одесі свідчить про чергування похмурих та ясних днів.

Прогноз погоди з 3 по 9 червня в Одесі вказує на те, що перші дні тижня супроводжуватимуться хмарністю, періодичними дощами та помірним підвищенням температури повітря, повідомляє Politeka.

3 червня в місті очікується похмуре небо протягом усього дня. Вночі та вранці прогнозують дрібний дощ. Температура повітря вночі становитиме близько +15°, а вдень повітря прогріється до +17°.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 червня в Одесі надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

4 червня ситуація зміниться. Опадів не передбачається. Вночі температура триматиметься на рівні +15°, а вдень підніметься до +21°.

Уже 5 червня безхмарне небо триматиметься майже увесь день, лише ввечері з’явиться незначна хмарність. Повітря прогріється до +24°, а вітер не перевищуватиме 3.4 м/с.

Середина тижня пройде спокійніше, однак прогноз з 3 по 9 червня в Одесі показує, що вже 6 червня погода знову стане нестабільною.

Синоптики прогнозують хмарність упродовж усього дня. У денні години можливий сильний дощ із грозою. Температура вдень сягне +25°, а вночі триматиметься близько +17°.

7 червня дощ розпочнеться ще вранці та триматиметься майже до вечора. Температура повітря вдень становитиме +23°. Вологість залишатиметься підвищеною.

9 червня нічний дрібний дощ до ранку припиниться, однак уже в другій половині дня опади повернуться та триватимуть до самого вечора. Температура вдень підніметься до +24°.

Тож місцевим мешканцям радять враховувати дані від синоптиків, щоб спланувати свої справи та прогулянки на свіжому повітрі.

