Доплати у Дніпропетровській області нараховуються непрацюючим військовим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних близьких, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсоінерів у Дніпропетровській області стосуються колишніх військовослужбовців від рядового до офіцерського складу.

Як повідомили на офіційному сайті ПФУ, винятком є лише ті, хто проходив строкову службу. Державна допомога призначається до пенсії за вислугу років або до виплат по інвалідності.

Гроші виплачують за кожного члена родини, який не може працювати і для якого пенсіонер є основним джерелом фінансового забезпечення.

Особливо затребуваними доплати у Дніпропетровській області стали після початку повномасштабної війни.

До кола осіб, за яких можна оформити допомогу, належать непрацездатний чоловік або дружина, літні батьки, а також люди з інвалідністю.

Розмір фінансової підтримки прив’язаний до соціальних стандартів. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2595 гривень.

Сама надбавка дорівнює 50% від цієї суми, тому непрацюючі колишні військові літнього віку можуть додатково отримувати близько 1297 гривень щомісяця за кожну людину, яка перебуває на їхньому утриманні.

Нарахування коштів не відбувається автоматично, навіть попри законодавчі гарантії. Для отримання грошей громадянам необхідно самостійно звертатися до державних органів із документами.

Саме через відсутність інформації про таку можливість чимало людей не отримують належні їм суми.

