Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві наразі перебуває на етапі погодження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві може суттєво вплинути на витрати мешканців, оскільки комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» оприлюднило проєкт оновлених розцінок на вивезення та обробку відходів, передає Politeka.

Офіційне повідомлення розміщене на сайті міської ради з економічним обґрунтуванням перегляду вартості. Йдеться про послуги зі збирання, транспортування та захоронення побутового сміття на території громади.

У підприємстві пояснюють, що зміни пов’язані з комплексом зовнішніх факторів, які впливають на собівартість і не залежать від внутрішньої діяльності. Серед них — підвищення соціальних стандартів і перегляд рівня оплати праці відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Також у переліку причин зазначають подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зростання витрат на ремонт і обслуговування спецтехніки, а ще оновлення автопарку, що збільшило амортизаційне навантаження. Додатково вплинули ціни на запчастини та інші виробничі ресурси.

На підприємстві наголошують, що перегляд тарифів є вимушеним кроком для підтримання стабільної роботи системи вивезення відходів, своєчасного прибирання міста та забезпечення санітарного стану територій.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, вартість послуг пропонують змінити за кількома напрямами. Вивезення змішаних побутових відходів може зрости з 246,11 грн до 382,69 грн за кубометр, що становить близько 55%.

Послуги з вивезення великогабаритного та будівельного сміття можуть подорожчати з 277,84 грн до 612,32 грн за кубометр — більш ніж удвічі. Захоронення побутових відходів планують підвищити з 41,90 грн до 47,50 грн.

Паралельно триває процедура громадського обговорення відповідно до вимог законодавства. Мешканці, підприємства та громадські організації можуть подати зауваження протягом семи днів із моменту публікації оголошення, починаючи з 25 травня 2026 року.

Таким чином, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві наразі перебуває на етапі погодження і може бути змінене за результатами громадського обговорення.

Джерело: nikpravda

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