В Одеській області на 10 червня заплановані планові роботи на інфраструктурі, у зв’язку з чим у низці населених пунктів діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.net.

Жителям області рекомендують заздалегідь ознайомитися з актуальними графіками відключення світла в Одеській області 10 червня, врахувати можливі перебої електропостачання під час планування щоденних справ, а також підготуватися до тимчасових незручностей. Зокрема, радять завчасно зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу необхідну техніку.

З 08:00–20:00 (12 годин поспіль) в селищі Сергіївка зникне електрика. Світла не буде лише за окремими адресами. Зокрема, електрику вимикатимуть на вулицях:

Лісова — 2, 3, 5, 31

Незламності — 1, 1/А, 1/Д, 5, 7, 9, 9/1, 19

Чорноморська — 1

Шкільна — 9/2

У зв’язку з проведенням запланованих заходів у селі Чабанівка буде тимчасово припинено подачу електроенергії. Відключення заплановані з 08:00 до 19:00 на вулиці.

Журавлина — 2, 9, 17, 19, 20, 21

В селі Володимирівка 08:00–19:00 години зникне електрика, проте тільки за окремими адресами. Світла не буде лише за адресами:

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 28

Знеструмлення з 08:00–19:00 години охоплять окремі адреси в межах села Солтанівка, де енергетики продовжать виконання технічних робіт на мережах. Тому світла не буде за адресами:

Вечірня — 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 5, 50, 51, 52, 6, 7, 8, 9,

Виноградна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Вишнева — 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Джерельна — 1, 3, 5, 6, 7, 9

Зіркова — 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Карманна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 158, 167, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 7, Б/Н

Київська — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 25, 4, 6, 7, 8, 9

Колоскова — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Коновальця Євгена — 10, 12, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 4, 46, 5, 7, 8, 9

Космонавтів — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Миру — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8, 9

Молодіжна — 1, 10, 101, 102, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 36, 37, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99

Садова — 1, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 8

Степова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 10, 11, 114, 118, 12, 13, 14, 149, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 205, 21, 22, 232, 244, 246, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 393, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 446, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 502, 51, 52, 523, 524, 525, 54, 55, 553, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 9

Шевченка — 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 4, 6, 8.

Джерело: Зеленогірська селищна рада

Джерело: Сергіївка Офіційна

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