Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним завдяки платформі «Допомагай», де регулярно з’являються нові пропозиції для людей, які залишили небезпечні регіони, повідомляє Politeka.

Оголошення надходять із різних громад області. Для тимчасового проживання пропонують окремі кімнати, квартири та приватні будинки з базовими побутовими умовами.

Сервіс дозволяє безпосередньо контактувати з власниками помешкань. В описах зазвичай міститься інформація про комунікації, розташування, оснащення та особливості проживання.

У селі Потоки Жмеринського району доступний чотирикімнатний будинок із пічним опаленням. Вода надходить із криниці, на території розташовані господарські споруди, сад та літня кухня. Господарі просять підтримувати порядок і за можливості допомагати у повсякденних справах.

Ще один варіант пропонують у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там підготували кімнати для жінок із дітьми. Помешкання обладнане необхідними зручностями, а частина переселенців уже тривалий час проживає в такому форматі.

Водночас безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна швюдко знайти за допомогою системи пошуку, яка дозволяє відсортувати пропозиції за типом нерухомості та умовами поселення.

Волонтерські групи перевіряють частину оголошень ще до публікації. Такий підхід допомагає зменшити ризики та пришвидшити пошук актуальних варіантів.

Крім прихистку, новоприбулі часто отримують гуманітарну підтримку, консультації та сприяння в адаптації до нового місця проживання.

Фахівці рекомендують регулярно стежити за оновленнями на платформі, адже нові пропозиції з’являються практично щодня, а доступні місця можуть швидко знаходити нових мешканців.

Джерело: Допомагай

