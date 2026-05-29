Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що після удару російського дрона у житловий будинок в Румунії Європа повинна прокинутись, тому що загрози зберігаються, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«російський дрон атакував місто Галац. Давайте скажемо відверто, що росія навмисно атакувала територію Румунії, територію країни НАТО. І вже не вперше НАТО під атакою російських дронів і не тільки. Дрон залетів приблизно десь на 20 км вглиб, це вже небезпечна територія. Румунській владі тепер евакуйовувати своїх мешканців? Ну, поки що евакуювали тільки мешканців житлового будинку, куди влучив дрон. 70 людей евакуйовано, щонайменше двоє постраждалих», – зазначає Олександр Мусієнко.

Як розповідає експерт, F-16 вилітали з баз, Румунія підняла військовий гелікоптер, але дрон не збивали, він спокійно влетів у житловий будинок. До того ж, додає він, росія точно буде звинувачувати у всьому цьому Україну, буде версія, що це українська система РЕБ відхилила дрон, він залетів у Румунію випадково, кремль виправдовуватиметься, що це ненавмисна агресія.

Тобто, констатує експерт, росія намагатиметься з’їхати на дурника, мовляв, вона ні до чого не причетна, це трагічна випадковість і не більше тощо. Окрім того, попереджає він, росія намагатиметься зробити так, аби Європа тиснула на Україну з метою припинення війни, мовляв, тоді європейців залишать у спокої, ось така логіка.

«Європа має сконсолідуватись і сконцентруватись. Ну, хтось думає, що росія не наважиться атакувати Румунію? Чому ні? От вона наважилася. Хтось думає, що росія не наважиться атакувати Литву? Може наважитися з території Білорусі. Або Польща? Цілком. Навіть Фінляндію, Швецію і країни Балтійського моря. Загрози є. Потрібно реагувати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

