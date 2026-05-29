Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запроваджується наприкінці травня та охоплює приміські маршрути, що проходять через станцію Кам’янське-Пасажирське, повідомляє Politeka.

У залізничному вузлі регіону уточнюють, що зміни пов’язані з технічними роботами на інфраструктурі. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад, аби врахувати коригування під час планування поїздок.

Окремі оновлення припадають на 28 травня. У цей день частина рейсів курсує за зміненим часом відправлення та прибуття, з урахуванням технологічних вікон на колії.

Приміський поїзд №6015 сполученням Дніпро-Головний — П’ятихатки вирушає зі станції Дніпро-Головний о 08:28. На Кам’янське-Пасажирське склад прибуває о 09:25 та відправляється о 09:26, після короткої зупинки. Завершує маршрут у П’ятихатках об 11:30.

Того ж дня змінено рух електрички №6027 Дніпро-Головний — Кривий Ріг. Відправлення з Дніпра заплановане на 12:47. На Кам’янському-Пасажирському зупинка відбувається о 13:45–13:46, далі склад продовжує рух за графіком.

Додатково залізничники впровадили окремі коригування для рейсу №7304. У період 28–29 травня він змінює не лише час, а й кінцевий напрямок руху, що стосується приміського сполучення.

Маршрут цього складу тимчасово подовжено до станції Ігрень. Відправлення з Кам’янського-Пасажирського встановлено на 06:33. Далі поїзд прибуває до Дніпра о 07:24 і продовжує рух до кінцевої зупинки о 08:11.

У попередніх даних перевізника зазначається, що частина рейсів отримала зміщення часу на кілька хвилин, а окремі ділянки проходяться без змін до проміжних станцій.

Також у розкладі фіксуються тимчасові відхилення, які пов’язані з модернізацією колій та оновленням елементів інфраструктури. Це дозволяє забезпечити стабільність руху в перспективі.

На період дії оновлень зберігається обмежене коригування графіків, що стосується окремих напрямків регіонального сполучення.

Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області впроваджується як тимчасове рішення, спрямоване на підтримку безперебійного транспортного сполучення під час технічних робіт.

Джерело: Укрзалізниця

