Надання гігієнічних наборів у прифронтових громадах визначається як важливий напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Навіть у випадках наявності необхідної продукції її вартість зазвичай значно перевищує середні ціни в більш безпечних регіонах, що пояснюється складністю доставки та підвищеними витратами на транспортування.

У зв’язку з цим гуманітарні організації спільно з партнерами продовжують забезпечувати мешканців прифронтових територій гігієнічними наборами. Така підтримка спрямована на забезпечення людей найнеобхіднішими засобами для щоденного життя, а також на зменшення фінансового навантаження на родини у складних умовах.

Гуманітарна допомога надається у прифронтових громадах Дніпропетровської області насамперед для найбільш вразливих категорій населення, серед яких пенсіонери та ВПО.

Проєкт реалізується благодійним фондом «Янголи Спасіння» у партнерстві з гуманітарною організацією «Людина в біді» (People in Need Ukraine) за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів у межах програми «ДОВІРА».

До складу стандартного гігієнічного набору входять засоби першої необхідності для особистої гігієни, прибирання та побутового використання, зокрема:

зубні щітки — 3 шт.;

зубна паста — 3 шт.;

мило — 6 шт.;

шампунь — 2 шт.;

гігієнічні прокладки — 6 уп.;

туалетний папір — 8 шт.;

пральний порошок — 3 шт.;

дезінфікуючий засіб — 1 шт.;

засіб для миття посуду — 2 шт.;

губки для посуду — 3 уп.;

одноразові бритви — 4 уп.;

піна для гоління — 3 шт.;

вологі серветки — 6 уп.;

крем або лосьйон для тіла — 3 шт.;

дезодорант — 3 шт.;

рушники для тіла — 3 шт.;

пакети для сміття — 9 уп.;

рукавички для прибирання — 3 уп.

Джерело: Angels of Salvation.

