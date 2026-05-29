Надання гігієнічних наборів у прифронтових громадах визначається як важливий напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Дніпропетровській області, пише Politeka.net.
Навіть у випадках наявності необхідної продукції її вартість зазвичай значно перевищує середні ціни в більш безпечних регіонах, що пояснюється складністю доставки та підвищеними витратами на транспортування.
У зв’язку з цим гуманітарні організації спільно з партнерами продовжують забезпечувати мешканців прифронтових територій гігієнічними наборами. Така підтримка спрямована на забезпечення людей найнеобхіднішими засобами для щоденного життя, а також на зменшення фінансового навантаження на родини у складних умовах.
Гуманітарна допомога надається у прифронтових громадах Дніпропетровської області насамперед для найбільш вразливих категорій населення, серед яких пенсіонери та ВПО.
Проєкт реалізується благодійним фондом «Янголи Спасіння» у партнерстві з гуманітарною організацією «Людина в біді» (People in Need Ukraine) за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів у межах програми «ДОВІРА».
До складу стандартного гігієнічного набору входять засоби першої необхідності для особистої гігієни, прибирання та побутового використання, зокрема:
- зубні щітки — 3 шт.;
- зубна паста — 3 шт.;
- мило — 6 шт.;
- шампунь — 2 шт.;
- гігієнічні прокладки — 6 уп.;
- туалетний папір — 8 шт.;
- пральний порошок — 3 шт.;
- дезінфікуючий засіб — 1 шт.;
- засіб для миття посуду — 2 шт.;
- губки для посуду — 3 уп.;
- одноразові бритви — 4 уп.;
- піна для гоління — 3 шт.;
- вологі серветки — 6 уп.;
- крем або лосьйон для тіла — 3 шт.;
- дезодорант — 3 шт.;
- рушники для тіла — 3 шт.;
- пакети для сміття — 9 уп.;
- рукавички для прибирання — 3 уп.
Джерело: Angels of Salvation.
