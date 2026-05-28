У Чернівцях можуть переглянути вартість послуг водоканалу, а підвищення тарифів на комунальні послуги вже винесли на розгляд виконавчого комітету, передає видання Politeka.

Проєкт відповідного рішення зареєстрували 26 травня 2026 року. Документ передбачає оновлення розцінок на централізоване постачання води та приймання стоків для споживачів міста.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, плата за один кубометр водопостачання може зрости до 34,92 гривні. Наразі цей показник становить 17,9 гривні.

Також пропонують змінити ціну на водовідведення. У разі затвердження нового рішення мешканці сплачуватимуть 18,05 гривні за кубометр замість чинних 9,9 гривні.

Після внесення змін загальна сума за обидві послуги становитиме 63,5 гривні за кубометр. Для порівняння, нинішній сукупний тариф перебуває на рівні 27,9 гривні.

У міській раді поки що не повідомляли про остаточне затвердження документа.

Якщо проєкт підтримають, оновлені розцінки можуть набути чинності вже з 1 червня 2026 року.

Містянам радять стежити за офіційними повідомленнями, де буде оприлюднене остаточне рішення щодо нових нарахувань.

Крім того, в Чернівцях також подорожчав проїзд.

Денний проїзний у місті почав діяти восени 2023 року. Уже протягом першого місяця після запуску пасажири придбали його майже дві тисячі разів. Середній показник продажів тоді становив близько 150 квитків на добу.

На момент запровадження вартість абонемента складала 50 гривень. У березні 2025 року ціну переглянули до 70 гривень, а після нового коригування тарифів вона зросте до 90 гривень.

Джерело: promincv

