Подорожчання продуктів у Харкові вже призвело до того, що місцеві мешканці витрачають все більше грошей на звичні базові товари.

Подорожчання продуктів у Харкові підтверджують дані моніторингу цін, оприлюднені на основі інформації з відкритих джерел, зокрема аналітики Мінфіну, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харкові відображається у порівнянні цінників квітня з березнем цього року.

Так, скумбрія свіжоморожена наразі в середньому коштує близько 289,63 грн за кілограм, тоді як у лютому її середня ціна становила 274,64 грн.

У різних торговельних мережах ціна коливається від 279,90 грн до майже 295 грн за кілограм, що свідчить про поступове, але стабільне зростання вартості риби.

Суттєві зміни спостерігаються і в сегменті овочів. Зокрема, помідори сорту «сливка» в середньому виросли до 203,30 грн за кілограм. Для порівняння, у лютому цей показник становив 191,02 грн.

При цьому ціни в магазинах різняться досить відчутно: від 139 грн до понад 267 грн за кілограм залежно від мережі та постачання.

Не менш помітне подорожчання продуктів у Харкові зафіксовано і на м’ясо. Яловичина (гуляш) у середньому коштує вже 404,30 грн за кілограм, хоча ще в лютому її ціна становила близько 389,36 грн.

В окремих магазинах цінник сягає 490 грн, що робить цей вид м’яса одним із найдорожчих серед базових товарів. Експерти пояснюють таку динаміку комплексом причин.

Насамперед, на цінники продовжує впливати повномасштабна війна. Через бойові дії скорочується виробництво, зокрема зменшується поголів’я худоби та птиці.

Додатковим фактором є енергетична ситуація. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

