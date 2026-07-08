Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області пов'язують зі зростанням витрат у сільському господарстві та змінами на аграрному ринку, передає Politeka.

Експерти зазначають, що головною причиною нинішньої тенденції є збільшення собівартості виробництва.

Фахівці пояснюють, що додаткові витрати виникають практично на всіх етапах роботи. Дорожчають пальне, логістика, агрохімікати, технічне обслуговування та інші ресурси, необхідні для вирощування й переробки сільськогосподарської продукції.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, саме підвищення виробничих витрат змушує підприємства поступово переглядати цінники. Відчутне навантаження несуть також переробні компанії.

За оцінками аналітиків, обробіток земель нині обходиться приблизно на 35–40% дорожче, ніж у попередні роки. Така ситуація пов'язана з комплексним зростанням вартості матеріалів, сервісних послуг і технологічного забезпечення.

Водночас Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції. Навіть достатній урожай поки не здатний повністю компенсувати збільшення виробничих витрат.

Економісти наголошують, що ключовим чинником залишається саме собівартість. За наявності стабільної пропозиції ринок усе одно реагує поступовим підвищенням вартості окремих категорій товарів.

За попередніми прогнозами, найближчим часом цінова ситуація залежатиме від вартості пального, транспортних послуг, аграрних ресурсів і загального рівня витрат виробників.

Фахівці рекомендують стежити за змінами на ринку, адже сезонні чинники також можуть вплинути на подальшу динаміку цін.

Джерело: enovosty

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