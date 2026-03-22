Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 23 по 29 березня вводяться через технічне обслуговування.

У Сумах на тиждень з 23 по 29 березня заплановані тимчасові відключення світла за десятками адрес міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 23 по 29 березня вводяться через технічне обслуговування електромереж та проведення профілактичних робіт. Енергетики наголошують, що перебої в електропостачанні відбуватимуться у чітко визначені години, тому мешканцям радять враховувати це при плануванні повсякденних справ.

23.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години вимикатимуть електрику через профілактичні роботи. Знеструмлення торкнуться таких вулиць:

Абрикосовий — 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12

Байрона — 38, 40

Гетьманський — 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 19А

Гната Хоткевича — 1/2, 1/4, 9

Електронний — 3, 4, 5, 6

Збройних Сил України — 1, 10, 12, 14, 15, 18, 18/2, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 22А, 22Б, 29/1

Івана Кавалерідзе — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Івана Сірка — 18/1, 19/2, 192Д, 23, 25, 27, 27Г, 29, 31, 39

Косівщинська — 29А

Лінійна — 15

Малинова — 1

Михайла Лушпи — 2, 20, 20/1, 22, 22/2, 24, 34, 36, 46

Михайлівська — 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/2, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Павла Чубинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 46

Роменська — 104, 104/32, 104/43, 104/44, 104/62, 104/63, 104/69

24.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години триватимуть відключення в будинках за адресами:

Ярошівська — 9/1, 2А, 3, 4, 7

Книшівський — 1, 4, 5, 6, 6/3, 9, 10

Петропавлівська — 86, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 98А, 98Б, 100, 102, 106

Ганнівська — 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Шишкарівська — 10/1, 11, 12, 12/1, 12/3, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 16/1, 18, 20, 20А, 22/1, 24, 24/2, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43/1, 43/2, 44, 44/2, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78А, 80, 80Б

2-га Набережна Р. Стрілка — 1, 3, 7, 9, 19, 21

Воскресенська — 8, 10, 12, 12/1, 14, 16

Героїв Небесної Сотні — 2, 3, 3/1, 4, 6, 6/1, 7, 8, 10

Огарьова — 13/2, 21

Олександра Аніщенка — 3/1, 11, 11/1, 11А, 12, 13

Кругова — 1, 2, 4, 6, 6/1

Космічна — 1

Волонтерська — 12

Олексія Береста — 21

Кузнечна — 9, 11, 13, 15, 17, 17/2, 19, 21, 23/1, 25, 27, 29, 31, 32/1, 32/2, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 56, 57, 58, 59, 59/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69/3, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

25.03.2026 року з 08:00 до 16:00 години електрика пропаде в частині міста. Знеструмлення будуть в будинках за адресами:

Іллінська — 8, 12, 12/1, 12/2, 12/3

Дмитра Бортнянського — 69

Героїв полку «Азов» — 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89/1, 89, 87, 86, 85, 84А, 84, 83А, 83, 82, 81А, 81, 80, 79/3, 79/1, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65А, 65, 64, 63А, 63, 62, 61, 60/1, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38А, 38/1, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8А, 8/1, 8, 7, 6, 5/1, 5, 4, 3, 2, 1

Лихвинська Стінка — 25, 27, 35, 36

Мамаївщина — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Набережна Ріки Стрілки — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10/2, 10А, 10Б, 10В

Нижньовоскресенська — 1, 9А

Георгія Нарбута — 16, 14, 12, 11, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2

Ярослава Мудрого — 25, 26

Садова — 33

Воїнів УПА — 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16

1-ша Набережна р. Стрілка — 13, 11, 10, 5

Старосільська — 1А, 1Б, 1В, 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18.

