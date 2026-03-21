Подорожчання проїзду в Тернопільській області вже торкнулося багатьох популярних маршрутів, де приватні перевізники підняли ціни на 5-20%, повідомляє Politeka.

Ситуація на ринку нафтопродуктів станом на 19 березня демонструє невтішні цифри: літр бензину А-95 на заправках мереж ОККО, BVS та UPG коливається в межах від 59,99 до 75,99 грн, а дизельне пальне сягнуло позначки 84,99 грн.

Проте для місцевих підприємців, які обслуговують рейси до Чорткова, Кременця, Почаєва та Зборова, такі витрати стали критичними.

Вони зазначають, що окрім дорогого пального, значно зросла вартість мастильних матеріалів та запчастин, необхідних для регулярного обслуговування автопарку.

Зокрема, подорожчання проїзду в Тернопільській області гостро відчули пасажири чортківського напрямку, де підприємець Зіновій Велиган підняв вартість квитка на 30 гривень ще 18 березня.

Наразі ціна подорожі до Чорткова стартує від 109,30 грн і може сягати 225,50 грн. Перевізник скаржиться на низький пасажиропотік та відсутність компенсацій за перевезення пільгових категорій населення.

Схожа ситуація спостерігається і на маршрутах Тараса Миколюка, який обслуговує Почаїв та Зборів.

Він підвищив тарифи на 20%, мотивуючи це тим, що при ціні дизеля у 80 грн за літр працювати за старими розцінками означає нести прямі збитки. Тепер квиток до Почаєва коштує 220 грн, а до Зборова доведеться заплатити 88 грн.

Аналогічне подорожчання проїзду в Тернопільській області спостерігається і на маршрутах у бік Підгайців, де Дмитро Колодницький вже ввів надбавку у 5% і не виключає подальшого зростання.

Зараз доїхати до цього районного центру можна за суму від 118,60 до 182,30 грн.

