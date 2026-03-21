Подорожание проезда в Тернопольской области уже затронуло многие популярные маршруты, где частные перевозчики подняли цены на 5-20%, сообщает Politeka.

Ситуация на рынке нефтепродуктов на 19 марта демонстрирует нелестные цифры: литр бензина А-95 на заправках сетей ОККО, BVS и UPG колеблется в пределах от 59,99 до 75,99 грн, а дизельное топливо достигло отметки 84,99 грн.

Однако для местных предпринимателей, обслуживающих рейсы в Чортков, Кременец, Почаев и Зборов, такие расходы стали критическими.

Они отмечают, что кроме дорогого горючего значительно возросла стоимость смазочных материалов и запчастей, необходимых для регулярного обслуживания автопарка.

В частности, подорожание проезда в Тернопольской области остро почувствовали пассажиры чертовского направления, где предприниматель Зиновий Велиган поднял стоимость билета на 30 гривен еще 18 марта.

Сейчас цена путешествия в Чортков стартует от 109,30 грн и может достигать 225,50 грн. Перевозчик жалуется на низкий пассажиропоток и отсутствие компенсаций за перевозку льготных категорий населения.

Похожая ситуация наблюдается и на маршрутах Тараса Миколюка, обслуживающего Почаев и Собрания.

Он повысил тарифы на 20%, мотивируя это тем, что при цене дизеля в 80 грн за литр работать по старым расценкам означает нести прямые убытки. Теперь билет в Почаев стоит 220 грн, а в Зборов придется заплатить 88 грн.

Аналогичное удорожание проезда в Тернопольской области наблюдается и на маршрутах в сторону Подгайцев, где Дмитрий Колодницкий уже ввел надбавку в 5% и не исключает дальнейшего роста.

Сейчас доехать до районного центра можно за сумму от 118,60 до 182,30 грн.

