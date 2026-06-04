Новий графік руху транспорту в Запоріжжі ввели в дію з 1 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлені розклади міських рейсів розробили фахівці комунального підприємства КП «Запоріжелектротранс».

На підприємстві пояснили, що коригування та перегляд розкладів пов’язані насамперед із переходом на літній режим роботи комунальних автобусів і тролейбусів.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі з’явився на офіційному сайті КП «Запоріжелектротранс». Такі заходи дозволять краще оптимізувати перевезення пасажирів у будні дні та врахувати актуальну сезонність.

Суттєві оновлення торкнулися популярного автобуса №94, який щодня забезпечує стабільне сполучення між спальними районами міста та великими інфраструктурними об’єктами.

Цей маршрут пролягає від вулиці Б. Завади до відомого великого торговельного центру «Епіцентр».

Транспорт продовжить перевозити пасажирів у звичному для містян напрямку, поєднуючи житлові масиви із торговельною зоною спочатку від вулиці Б. Завади до ТЦ «Епіцентр», а потім у зворотному напрямку.

Наразі автобус під номером 94 залишається одним із найпопулярніших та найбільш затребуваних серед мешканців кількох районів міста.

Оскільки в місті впровадили новий графік руху транспорту в Запоріжжі, пасажирам радять звернути особливу увагу на час відправлення перших ранкових рейсів.

Згідно з оновленими розкладами, перший автобусний рейс від зупинки на вулиці Б. Завади тепер вирушає о 05:44. Водночас найперший ранковий автобус від торговельного центру «Епіцентр» відправляється у дорогу о 05:38.

Перевірити детальний і актуальний розклад автобуса №94 або дізнатися про інші зміни на трамвайних чи тролейбусних напрямках можна на офіційному вебсайті комунального підприємства КП «Запоріжелектротранс».

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