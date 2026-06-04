Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують у приватному секторі міст і сіл регіону, де власники шукають мешканців для довготривалого проживання з обов’язками догляду за будинками та підтримки побуту, повідомляє Politeka.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, доступний приватний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не підключений до газу й централізованого водопостачання, однак має криницю, пічне опалення, господарські споруди та сад. Від мешканців очікується догляд за майном і щоденне ведення побутових справ.

Ще одна пропозиція розташована в Гонорівці Ямпільського району. Тут пропонують житло з кількома кімнатами, пічною системою обігріву та земельною ділянкою. Варіант розрахований на сім’ї, які можуть самостійно організувати побут у сільському середовищі з базовою інфраструктурою.

У Вінниці також доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання підходить для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. Є доступ до води, пічне опалення та невелика ділянка землі поруч, а санвузол розміщений на подвір’ї.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області. залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для переселенців, які готові до проживання в сільських умовах і участі у підтриманні житла в належному стані.

Такі оголошення показують різні формати взаємодії між власниками та орендарями, де житло поєднується з обов’язками з догляду та спільного ведення господарства.

Надалі кількість подібних оголошень залежатиме від готовності власників надавати житло на взаємних умовах.

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