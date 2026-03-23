Графіки відключення світла у Чернігові на 24 березня стосуватимуться лише окремих вулиць.

У Чернігові 24 березня у частині міста заплановані тимчасові відключення світла через проведення профілактичних і планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Про можливі перебої попередили в компанії «Чернігівобленерго».

Згідно з інформацією енергетиків, графіки відключення світла у Чернігові на 24 березня стосуватимуться лише окремих вулиць. Відключення необхідні для технічного обслуговування мереж і виконання ремонтних робіт, що сприятимуть їхній стабільній роботі надалі.

З 9 до 18 години вимикатимуть світло у Чернігові. У цей час проводитимуть планові роботи, тому електрика зникне за адресами:

Дачне товариство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Набережна — 2, 31, 33

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

З 9 до 17 години не буде електрики через профілактичні роботи. Знеструмлення триватимуть в будинках за такими адресами:

1-й Кривоноса — 5, 7, 8, 8А

Андрія Мовчана — 47–62, 64, 66, 68, 47а, 51а, 52А, 5/9, 59А, 61а

Барановича — 5, 7, 11, 13, 19, 1а, 1б, 20, 22, 23, 9а

Березова — 1, 18, 20

Висока — 1–3, 5–7, 9, 11, 1а–1н, 2д, 4б, 4г, 24А

Вишнева — 1–10, 18, 7а

Гарамів — 10–19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсінської спілки — 30–66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б

Героїв Крут — 1–7, 9, 10, 14–18, 22, 26, 28, 30, 32, 18а, 22а

Дмитра Бортнянського — 2–6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 5а, 11а, 20Б

Довга — 3–14, 16–27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б

Земська — 37, 39, 41, 43, 81, 83, 85, 43А, 77а, 79а

Інструментальна — 34

Кибальчича — 2, 4, 6, 5А, 6а, 6б

Киїнська — 37

Кирила Розумовського — 79, 85, 87, 89, 81а, 89А

Кочерги — 1–21, 23, 4А

Кривоноса — 4–14, 21–51, 10А, 29а, 31а, 41а–41в, 46а

Кривоноса 2-й — 1А, 3, 38, 40

Кропивницького — 151–157

Левка Лук’яненка — 53, 57, 59, 65–79, 85, 18а, 65А

Литовська — 26–52, 56–60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Лісова — 16–41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мачеретівська — 20

Медиків — 2, 4, 6, 8, 10

Миру — 75, 94–108, 96А

Михайла Грушевського — 73–141, 180А, 88а, 90д, 98а, 99а

Національної Гвардії — 23, 25, 27, 29, 31, 46–49, 51, 33а

Ніжинська — 1–18, 20, 22–29, 1б, 17а, 17Б

Ніжинський — 1, 3–11, 13–20, 22, 24, 26, 11/2, 11а

Олександра Кониського — 1–8, 10, 12, 18, 19, 21, 24–26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — 3–53, 6а, 19а, 21а, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олексія Сенюка — 2–9, 11, 12, 14–21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а

Опанаса Шафонського — 1, 4, 6, 8, 10, 12

Освіти — 77, 79, 81, 83, 88

Північна — 36–55, 57, 59, 34а–34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а–107в

Прилуцька — 3–19, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 42, 1а, 10а, 18а, 24а, 40А

Репіна — 2–17, 42, 4б, 4в, 10а, 12А, 17а

Седнівська — 5, 23, 25/63

Сіверська — 4, 13, 17, 27

Сосницька — 41–64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосницький — 4–9, 13, 19

Соснова — 57, 59, 82

Спортивна — 17, 18, 40

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А

Тролейбусна — 21

Тролейбусний — 2, 4, 6, 8, 2а

Урожайна — 1–21, 24–26, 28, 29, 31, 33, 34, 36–41, 43, 5а, 27а

Швейцарівка — 2а, 3–5, 7, 9, 11, 17, 11а, 17а

Шевченка — 125–155, 200, 202, 226А

Шевчука — 4

Широка — 16

Широкий — 12–24

Яблунева — 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а.

