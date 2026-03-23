Графики отключения света в Чернигове на 24 марта будут касаться только отдельных улиц.

В Чернигове 24 марта в части города запланированы временные отключения света из-за проведения профилактических и плановых работ, сообщает Politeka.net.

О возможных перебоях предупредили в компании «Чернігівобленерго».

Согласно информации энергетиков, графики отключения света в Чернигове на 24 марта будут касаться только отдельных улиц. Отключения необходимы для технического обслуживания сетей и выполнения ремонтных работ, которые будут способствовать их стабильной работе в дальнейшем.

С 9 до 18 часов будут выключать свет в Чернигове. В настоящее время будут проводить плановые работы, поэтому электричество исчезнет по адресам:

Дачне товарыство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Набережна — 2, 31, 33

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

С 9 до 17 часов не будет электричества из-за профилактических работ. Обесточение будут продолжаться в домах по следующим адресам:

1-й Крывоноса — 5, 7, 8, 8А

Андрия Мовчана — 47–62, 64, 66, 68, 47а, 51а, 52А, 5/9, 59А, 61а

Барановыча — 5, 7, 11, 13, 19, 1а, 1б, 20, 22, 23, 9а

Березова — 1, 18, 20

Высока — 1–3, 5–7, 9, 11, 1а–1н, 2д, 4б, 4г, 24А

Вышнева — 1–10, 18, 7а

Гарамив — 10–19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсинськои спилкы — 30–66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б

Героив Крут — 1–7, 9, 10, 14–18, 22, 26, 28, 30, 32, 18а, 22а

Дмытра Бортнянського — 2–6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 5а, 11а, 20Б

Довга — 3–14, 16–27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б

Земська — 37, 39, 41, 43, 81, 83, 85, 43А, 77а, 79а

Инструментальна — 34

Кыбальчыча — 2, 4, 6, 5А, 6а, 6б

Кыинська — 37

Кырыла Розумовського — 79, 85, 87, 89, 81а, 89А

Кочергы — 1–21, 23, 4А

Крывоноса — 4–14, 21–51, 10А, 29а, 31а, 41а–41в, 46а

Крывоноса 2-й — 1А, 3, 38, 40

Кропывницького — 151–157

Левка Лукяненка — 53, 57, 59, 65–79, 85, 18а, 65А

Лытовська — 26–52, 56–60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Лисова — 16–41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мачеретивська — 20

Медыкив — 2, 4, 6, 8, 10

Мыру — 75, 94–108, 96А

Мыхайла Грушевського — 73–141, 180А, 88а, 90д, 98а, 99а

Национальнои Гвардии — 23, 25, 27, 29, 31, 46–49, 51, 33а

Нижынська — 1–18, 20, 22–29, 1б, 17а, 17Б

Нижынський — 1, 3–11, 13–20, 22, 24, 26, 11/2, 11а

Олександра Коныського — 1–8, 10, 12, 18, 19, 21, 24–26, 28, 32, 32А

Олександра Лазаревського — 3–53, 6а, 19а, 21а, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олексия Сенюка — 2–9, 11, 12, 14–21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а

Опанаса Шафонського — 1, 4, 6, 8, 10, 12

Освиты — 77, 79, 81, 83, 88

Пивнична — 36–55, 57, 59, 34а–34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а–107в

Прылуцька — 3–19, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 42, 1а, 10а, 18а, 24а, 40А

Репина — 2–17, 42, 4б, 4в, 10а, 12А, 17а

Седнивська — 5, 23, 25/63

Сиверська — 4, 13, 17, 27

Сосныцька — 41–64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосныцькый — 4–9, 13, 19

Соснова — 57, 59, 82

Спортывна — 17, 18, 40

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А

Тролейбусна — 21

Тролейбусный — 2, 4, 6, 8, 2а

Урожайна — 1–21, 24–26, 28, 29, 31, 33, 34, 36–41, 43, 5а, 27а

Швейцаривка — 2а, 3–5, 7, 9, 11, 17, 11а, 17а

Шевченка — 125–155, 200, 202, 226А

Шевчука — 4

Шырока — 16

Шырокый — 12–24

Яблунева — 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а.

