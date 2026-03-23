Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 березня будуть діяти лише в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на 24 березня необхідні для проведення технічного обслуговування мереж і забезпечення їхньої стабільної роботи надалі.

З 8 до 17 години вводяться додаткові графіки відключення світла через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж. Обмеження триватимуть за такими адресами:

с.Бербениці вулиці:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

с.Мехедівка вулиці:

Висовні (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеди (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселівська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Приліпки (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять наступні населені пункти:

с.Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14).

