Графіки відключення світла у Чернігові на 25 березня стосуватимуться лише окремих адрес.

Через планові ремонтні роботи вводяться додаткові графіки відключення світла у Чернігові, що будуть діяти на 25 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в компанії «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігові на 25 березня стосуватимуться лише окремих вулиць. Відключення необхідні для технічного обслуговування мереж і виконання ремонтних робіт, що сприятимуть їхній стабільній роботі надалі.

З 8 до 17 години вимикатимуть світло у Чернігові. У цей час проводитимуть планові роботи, тому електрика зникне за адресами:

Межова — №4, 10, 12–35, 37–50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 13а, 14а, 15а, 18а, 21а, 27а, 30а, 33а, 35а, 38а, 44б, 49а, 66А;

Олександра Довженка — №79, 81;

Троїцька — №4, 6–47, 49, 51, 24а, 35а; п

пров. Троїцький — №2–21, 23, 25, 27, 2а, 11а.

Також вводяться графіки вимкнень з 9 до 18 години. Обмеження діятимуть за такими адресами:

дачне товариство Лелека — №15, 16, 17, 21, 26, 27;

Набережна — №2, 31, 33, 11111;

Перша Набережна — №21, 41, 45, 47, 49, 45А

Додаткові вимкнення вводяться з 9 до 17 години. Вони охоплять в будинках, що знаходяться за такими адресами:

1-й Кривоноса — №5, 7, 8, 8А;

Андрія Мовчана — №47–62, 64, 66, 68, 47а, 51а, 52А, 5/9, 59А, 61а;

Барановича — №5, 7, 11, 13, 19, 1а, 1б, 20, 22, 23, 9а;

Березова — №1, 18, 20;

Висока — №1–3, 5–7, 9, 11, 1а–1н, 2д, 4б, 4г, 24А;

Вишнева — №1–10, 18, 7а;

Гарамів — №10, 12, 14–19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а;

Ґельсінської спілки — №30, 32, 34–66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б; в

Героїв Крут — №1–7, 9, 10, 14–17, 22, 26, 28, 30, 32, 18а, 22а;

Дмитра Бортнянського — №2–6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 5а, 11а, 20Б;

Довга — №3–14, 16–27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б;

Земська — №37, 39, 41, 43, 81, 83, 85, 43А, 77а, 79а;

Івана Виговського — №34, 40, 76, 32б, 36а, 39А, 39Б;

Інструментальна — №34;

Кибальчича — №2, 4, 6, 5А, 6а, 6б;

Киїнська — №37;

Кирила Розумовського — №79, 85, 87, 89, 81а, 89А;

Кочерги — №1–21, 23, 4А;

Кривоноса — №4–14, 21, 23–51, 10А, 29а, 31а, 41а–41в, 46а;

Кривоноса 2-й — №3, 1А, 38, 40;

Кропивницького — №151, 153, 155, 157;

Левка Лук'яненка — №53, 57, 59, 65, 67–75, 77, 79, 85, 18а, 65А;

Литовська — №26–60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а;

Лісова — №16–41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а;

Мачеретівська — №20;

Медиків — №2, 4, 6, 8, 10;

Миру — №75, 94–108, 96А;

Михайла Грушевського — №73–141, 180А, 88а, 90д, 98а, 99а;

Національної Гвардії — №23, 25, 27, 29, 31, 46–49, 51, 33а;

Ніжинська — №1–18, 1б, 20, 22–27, 29, 17а, 17Б;

Ніжинський — №1, 3–11, 13–20, 22, 24, 26, 11/2, 11а;

Олександра Кониського — №1–8, 10, 12, 18, 19, 21, 24–26, 28, 32, 32А;

Олександра Лазаревського — №3, 5–25, 27, 29–32, 34–47, 49, 51, 53, 6а, 19а, 21а, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1;

Олексія Сенюка — №2–9, 11, 12, 14–21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а;

Опанаса Шафонського — №1, 4, 6, 8, 10, 12;

Освіти — №77, 79, 81, 83, 88;

Північна — №36–55, 57, 59, 34а–34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а;

Полуботка — №97, 99, 101, 103, 107в, 107а, 107б;

Прилуцька — №3–19, 1а, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 42, 10а, 18а, 24а, 40А;

Репіна — №2–17, 42, 4б, 4в, 10а, 12А, 17а;

Седнівська — №5, 23, 25/63;

Сіверська — №4, 13, 17, 27;

Сіверська — №6, 10, 12, 16, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36;

Сосницька — №41–64, 66, 68, 70, 72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д;

пров. Сосницький — №4–9, 13, 19;

Соснова — №57, 59, 82;

Спортивна — №17, 18, 40; вул. Старопосадська — №1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А;

Тролейбусна — №21;

пров. Тролейбусний — №2, 4, 6, 8, 2а;

Урожайна — №1–21, 24–26, 28, 29, 31, 33, 34, 36–41, 43, 5а, 27а;

Швейцарівка — №3–5, 7, 9, 11, 17, 2а, 11а, 17а;

Шевченка — №125–155, 200, 202, 226А; вул. Шевчука — №4;

Широка — №16;

пров. Широкий — №12–24;

Яблунева — №1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а.

Останні новини України:

