Згідно з рішенням, завершення опалювального сезону в Миколаєві стане для всіх споживачів міста.

Завершення опалювального сезону в Миколаєві в 2026 році настане раніше, ніж в минулому році через значне потепління, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила Миколаївська міська рада.

Згідно з рішенням, подачу тепла зупинять для всіх споживачів міста. Водночас для закладів соціальної сфери передбачено винятки — у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях опалення можуть залишити за окремими зверненнями.

Зокрема, у Миколаїв з 24 березня офіційно завершують опалювальний сезон 2025–2026 років. Відповідне рішення виконавчий комітет міської ради ухвалив 18 березня, про що повідомили у мерії.

Причиною стало стійке потепління: протягом трьох днів середньодобова температура повітря перевищувала +8°C, що відповідає встановленим нормам для припинення теплопостачання.

Теплопостачальні підприємства разом зі споживачами повинні провести відключення поетапно, дотримуючись технологічних вимог. Завершити всі роботи мають не пізніше ніж за п’ять днів із моменту ухвалення рішення.

У міській раді також зазначили, що нарахування за тепло, а також пільги й субсидії буде перераховано відповідно до фактичного періоду надання послуг. Ці коригування планують завершити протягом 30 днів.

Водночас у місті залишається значною заборгованість за теплопостачання. За даними підприємства Миколаївоблтеплоенерго, борг споживачів за попередні періоди перевищує 270 мільйонів гривень.

Крім того, ще раніше повідомлялося про суттєву заборгованість держави перед підприємством, яка станом на вересень сягала понад 1,1 мільярда гривень — це компенсація різниці між затвердженими тарифами та їх економічно обґрунтованим рівнем.

Останні новини України:

