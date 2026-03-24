Согласно решению, завершение отопительного сезона в Николаеве станет для всех потребителей города.

Завершение отопительного сезона в Николаеве в 2026 году наступит раньше, чем в прошлом году из-за значительного потепления, сообщает Politeka.net.

Об этом объявил Николаевский городской совет.

Согласно решению, подачу тепла остановят для всех потребителей города. В то же время, для учреждений социальной сферы предусмотрены исключения — в детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях отопления могут оставить за отдельными обращениями.

В частности, в Николаеве с 24 марта официально завершают отопительный сезон 2025-2026 годов. Соответствующее решение исполнительный комитет городского совета принял 18 марта, о чем сообщили в мэрии.

Причиной стало устойчивое потепление: в течение трех дней среднесуточная температура воздуха превышала +8°C, что соответствует установленным нормам прекращения теплоснабжения.

Теплоснабжающие предприятия вместе с потребителями должны произвести отключение поэтапно, соблюдая технологические требования. Завершить все работы должны не позднее чем через пять дней с момента принятия решения.

В городском совете также отметили, что начисление за тепло, а также льготы и субсидии будут перечислены в соответствии с фактическим периодом предоставления услуг. Эти корректировки планируется завершить в течение 30 дней.

В то же время в городе остается значительная задолженность за теплоснабжение. По данным предприятия Николаевоблтеплоэнерго долг потребителей за предыдущие периоды превышает 270 миллионов гривен.

Кроме того, еще ранее сообщалось о существенной задолженности государства перед предприятием, которое на сентябрь достигало более 1,1 миллиарда гривен — это компенсация разницы между утвержденными тарифами и их экономически обоснованным уровнем.

