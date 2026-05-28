Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що, поки росія посилює обстріли українських міст, союзники швидко розвертаються на Захід і розривають відносини із кремлем, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ескалація сьогодні стосується не лише того, що відбувається у нас навколо цих обстрілів чи на фронті. Ескалація війни між росією та Україною, війни між російськими варварами і цивілізованими людьми, але ескалація йде всім поясом, тими країнами, які раніше вважалися проросійськими або якоюсь мірою проросійськими», – стверджує Михайло Шейтельман.

Як він розповідає, мав відбутися візит Зеленського до Сербії, його скасували, а це викликало б стільки ж галасу, як візит Зеленського до Вірменії. Але взагалі в Сербії, продовжує експерт, захиталася влада, голова парламенту заявила, що вони не вважають росію братньою країною і підтримують територіальну цілісність України, а розмови Вучича з путіним нічого не означають.

Вірменія, зазначає він, також продовжує свою антиросійську політику, Пашинян тисне на тему вступу до ЄС. Спікер вірменського парламенту, розповідає експерт, назвав російських пропагандистів Соловйова і Симоньян фантастичними тварюками у відповідь на звинувачення самої Симоньян, що Пашинян вживає наркотики, їсть гриби, громадяни теж їдять гриби, і тому за нього голосують.

«Дивна історія. У них інших звинувачень немає. Інші звинувачення скінчилися. Дуже неоригінально сьогодні виглядає російська пропаганда. І чи працює вона? Ні, мабуть, не дуже працює. Я подивився, до речі, щодо майбутніх виборів. 7 червня вибори до вірменського парламенту, там лідирує партія Пашиняна», – підсумовує Михайло Шейтельман.

