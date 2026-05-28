Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій надаватиметься у Миколаївській області в межах нового проєкту, пише Politeka.net.

Запущено новий масштабний гуманітарний проєкт IMPACT (Immediate Multisectoral Priority Assistance for Conflict-affected Territories), який спрямовано на надання комплексної допомоги людям, що постраждали внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором програми виступає консорціум TERA, до якого входять провідні українські благодійні та громадські організації під координацією БФ «Team4UA». У реалізації проєкту також беруть участь БФ «Посмішка ЮА», ГО «Десяте Квітня» та БФ «ГУДВІЛЛ», які розподіляють напрями підтримки між різними регіонами країни.

У межах IMPACT передбачено багатокомпонентну систему допомоги. Вона включає грошові виплати для постраждалих, видачу продуктових і гігієнічних наборів, надання психологічної та психосоціальної підтримки, а також медичне обслуговування через мобільні клініки. Окремим напрямом визначено евакуацію людей із небезпечних територій, реагування на наслідки обстрілів та забезпечення соціально-правового супроводу для тих, хто цього потребує.

Пріоритет у наданні гуманітарної допомоги у Миколаївській області віддається мешканцям прифронтових громад (включно з пенсіонерами), внутрішньо переміщеним особам, евакуйованим родинам і громадянам, які постраждали від російських атак.

Реалізація програми в регіонах здійснюється через партнерські організації. Зокрема, ГО «Десяте Квітня» впроваджує заходи у Миколаївській області, де працює з евакуацією населення, реагуванням на наслідки обстрілів та наданням психосоціальної й правової допомоги.

Окремо в рамках проєкту посилюється діяльність мобільних медичних бригад, лікарських закладів і евакуаційних груп, які забезпечують оперативне реагування на потреби людей у прифронтових та небезпечних районах.

Джерело: Благодійний фонд Посмішка ЮА.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області: ціни добряче змінилися.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту в Миколаєві: які зміни підготували для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Миколаївській області: що відбувається на ринку.