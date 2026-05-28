Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що ескалація в обстрілах Києва, війна міст, дії за принципом око за око – це все удар тільки по цивільних, який ніяк не впливає на фронт, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Є розвідзнаки. Дай Бог, щоб вони не виправдалися, але все йде до ескалації. Це те, що писав Медведєв. Перша розвідзнака - Штати вийшли з переговорного процесу. Держсекретар Рубіо про це заявив, спокійно показавши європейцям: «Хотіли – воюйте», – зазначає Олег Старіков.

Загибель людей, наголошує експерт, – це страшна справа, але, якщо межу буде перейдено, почнеться така ескалація, що зупинитись буде вже неможливо. У результаті, попереджає він, застосовуватиметься доктрина генерала Дуе – килимові бомбардування, це починає відбуватися вже зараз, і треба розуміти, що у ЄС ресурсів допомагати нам не так вже й багато.

«Око за око, зуб за зуб, війна міст – це не має жодного значення. Ось ці удари не мають жодного стосунку до ситуації на фронті. Обстріл не змінить ситуацію на фронті, не змінить взагалі. А ми на переговорах говорили про лінію бойового зіткнення. Удари нічого не змінять», – пояснює Олег Старіков.

За словами експерта, такі удари, як 24 травня по Києву, мають більше інформаційно-психологічний ефект, і це удар по цивільних. Тому констатує він, коли відновиться політико-дипломатичний трек, коли відновляться переговори про перемир'я, про завершення війни, з'ясується, що такі обстріли не вплинули на ситуацію на фронті.

