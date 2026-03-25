Графіки відключення світла у Полтавській області на 26 березня необхідні для проведення профілактичних робіт.

Вводяться додаткові графіки відключення світла, обмеження будуть діяти у Полтавській області на 26 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад.

З 08:00 до 17:00 години у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж будуть вимикати електрику в селі Бербениці за такими адресами:



Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героїв України (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодіжна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

З 08:00 до 16:00 години через виконання профілактичних робіт вводиться вимкнення в селі Білоусівка. Обмеження триватимуть на таких вулицях:

Мележика (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележика1 (б. 1, 2),

Мизівська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодіжна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодіжний (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

З 08:00 до 17:00 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вимкнуть електрику в селі Забрідки. Світло вимкнуть за вдресами:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу з 08:00 до 17:00 години електрика вимкнеться в селі Нові Санжари на вулицях:

пров.Лелюхівський (б. 2, 4, 5а, 6, 8, 14, 14а, 16),

Соборності (б. 14/12, 19, 21/10),

Центральна (б. 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119/17, 121/12, 123, 125).

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: на яких посадах платять до 50 000 гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: яким чином отримати те, що потрібно.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: які товари найбільше бʼють по бюджету.