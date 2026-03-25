Вводятся дополнительные графики отключения света, ограничения будут действовать в Полтавской области на 26 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 26 марта необходимы для проведения профилактического и планового обслуживания сетей и обеспечения их стабильной работы в дальнейшем.

С 08:00 до 17:00 в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию электросетей будут выключать электричество в селе Бербеныци по следующим адресам:



Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53)

С 08:00 до 16:00 через выполнение профилактических работ вводится отключение в селе Билоусивка. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Мележыка (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 19а, 21, 24, 26/1, 26/2, 27, 29, 30/1, 30/2, 32, 33/1, 33/2, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58),

Горянська (б. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17),

пров.Мележыка1 (б. 1, 2),

Мызивська (б. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15),

Молодижна (б. 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/2, 5/2, 6/1, 6/2, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),

пров.Молодижный (б. 1, 2, 3),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10).

С 08:00 до 17:00 часов через выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР выключат электричество в селе Забридкы. Свет выключат по стрессам:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Для выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения с 08:00 до 17:00 часов электричество выключится в селе Нови Санжары на улицах:

пров.Лелюхивськый (б. 2, 4, 5а, 6, 8, 14, 14а, 16),

Соборности (б. 14/12, 19, 21/10),

Центральна (б. 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119/17, 121/12, 123, 125).

