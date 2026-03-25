Графіки відключення світла у Харківській області на 26 березня.

Графіки відключення світла вводяться у Харківської області, проте вони охоплять тільки частину регіону вже 26 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Люботинська міська територіальна громада.

Жителям регіону радять заздалегідь перевірити перелік населених пунктів і конкретних адрес, де можливі тимчасові обмеження електропостачання, щоб вчасно підготуватися. Графіки відключення світла будуть діяти з 9 до 17 години у Харківській області на 26 березня та охоплять село Травневе за такими адресами:

Олександра Постольного — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Зелена — № 9, 17, 22 пров. Сергія Середи — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

пров. Фабричний — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Польова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Фабрична — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А

З 9 до 17 години електрика зникне в селі Санжари, проте знеструмлення триватиме лише за такою адресою:

вул. Спортивна — № 138

26.03.2026 року вимикатимуть електрику через плановий ремонт. Обмеження вводяться в місті Люботин з 09:00 до 17:10 години за такими адресами цього населеного пункту:

в-д Мистецький — № 4, 6

в-д Бабаївський — № 3

в-д Слобожанський — № 3, 4, 5, 6

в-д Торговий — № 4

Бібліотечна — № 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 33, 35, 37

Кільцева — № 19, 28, 30, 32

Мистецька — № 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 10, 11/19, 12, 14, 16, 20, 22/17

Слобожанська — № 2А, 2В, 3/2Б, 4, 7, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15/2, 16/2, 17, 18/1, 18А/1А, 19, 21, 22/2, 23, 25/1, 27/2, 29, 31, 33, 35, 37/21, 41

Шкільна — № 21, 23, 24/24, 25, 26/13, 27, 28, 29, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38

м-н Базарна — № 3

пров. Бібліотечний — № 3, 4, 6, 8, 9, 11, 11А, 16

пров. Троїцький — № 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 16, 18, 18А, 20

Партизанська — № 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47А

Левка Мацієвича — № 9/47, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Фабрична — № 3.

