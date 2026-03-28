«ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт, через які будуть графіки відключення світла у Київській області на 29 березня.

Графіки відключення світла на 29 березня, в неділю, охоплять десятки адрес в частині населених пунктів у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання з 08:00 до 19:00 години в селі Лісники на вулицях:

Ватутіна — 7; 67; 69; 69А; 69Б; 70; 71; 73; 75; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87А; 88; 89; 90; 90А; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 97А; 98; 99; 100; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 109А; 110; 111; 112; 113; 114; 114А; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 122; 124; 126; 127; 128; 130; 131; 131-А; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 138А; 140; 140А; 141; 142; 1428; 143; 144; 146; 146-Б; 146В; 148-А; 152; 152А; 154; 154А; 155; 156; 157; 159; 159А; 160; 161; 162А; 162Б; 162В; 163; 165; 165А; 167; 168; 169; 169А; 170; 171; 172; 173; 175; 175А; 177; 177Б; 179; 181; 181А; 183; 184; 185; 187; 189; 189А; 190; 193; 197

Високий Замок — 1; 2; 22

Вишнева — 1; 2; 3; 3А; 4; 8; 12; 14; 16; 16А; 18; 18А; 20; 24; 26; 28; 30; 30А; 32; 32А; 34

Клубна — 2; 3; 4; 5; 6/:5213; 7; 8; 8А; 9; 9А; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 20

Козача — 2

Кутузова — 2; 3; 4; 4А; 5; 6

Погрібного — 5; 7; 9; 11

Лугова — 9

Виноградна — 1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 5; 63; 7

Гайова — 1; 2; 5А; 10; 65; 69; 69А; 71; 96

Ігорева — 1

Колгоспна — 20

Ленін

Підлісна — 32

Тарасова Нива — 0020; 7; 9; 11/12; 14; 22.

29.03.2026 року з 08:00 до 19:00 також буде відключення електроенергії. Воно станеться у селі Ходосівка по вулицях:

Житня — 20-А

Степова — 5447

Світло також зникне з 09:00 до 19:00 години в селі Гребельки в будинках, що знаходяться на вулицях:

Вишнева, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Садова, Шевченка, Малинова.

Крім цього, вводяться вимкнення з 09:00 до 19:00 години в селі Гоголів. Знеструмлять наступні вулиці цього населеного пункту:

Гетьманська, Привітна, Топіхи, Чупринки, Чупринки Генерала, пров. Європейський, Артема, Воз’єднання, Жердовська, Зоряна, Квітнева, Кільцева, Орлика Пилипа, Хутірська, Яворницького Дмитра, Лисенка Миколи, Сковороди.

